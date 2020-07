Die Team Österreich Tafel in Pressbaum erfährt großen Zuspruch. Gerade jetzt wird das Angebot der Tafel immer öfter in Anspruch genommen. Aus diesem Grund sucht das Team freiwillige Helfer zur Unterstützung.

Gebraucht werden Personen für das Sammeln, Sortieren und Ausgeben der Artikel, melden kann man sich unter 059 144 66000 oder per Mail an alexandra.stangl(at)n.roteskreuz.at.

Mit der Team Österreich Tafel sei es, laut Rotem Kreuz, gelungen vom Handel ausrangierte Nahrungs- sowie Hygienemittel, sinnvoll an jene Leute zu bringen, die es wirklich benötigen. Überschüssige, einwandfreie Lebensmittel werden von freiwilligen Helfern des Team Österreich eingesammelt und kostenlos an bedürftige Menschen verteilt. Mit der Unterstützung vieler lokaler Unternehmen und Supermärkte arbeiten die Freiwilligen der Team Österreich Tafel unermüdlich: Jeden Samstag werden die durch Fachbetriebe gespendeten Waren in Pressbaum nach Geschäftsschluss sortiert und geschlichtet, um eine bedarfsweise Auswahl zu ermöglichen und anschließend notwendige Lebensmittel zu verteilen. Durch die freundliche, geschulte Betreuung der Freiwilligen erhalten Bedürftige nicht nur dringend benötigte Lebensmittel für die nächste Woche, sondern auch Zuspruch und Verständnis für ihre Situation, ohne dabei verurteilt zu werden.

Infos: www.roteskreuz.at/noe/dienststellen/purkersdorf/pflege-betreuung/team-oesterreich-tafel/