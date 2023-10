Mahnmal für Demokratie und Freiheit in Purkersdorf präsentiert

Vollbild

FB

photo by nadja buechler Journalist Herbert Lackner mit Kulturstadträtin Waltraud Frotz, Peter Kielhauser vom Freundeskreis Bad-Säckingen Purkersdorf, Künstlerin Marta Stamenov und Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur beim Land NÖ. Vize-Bürgermeister Viktor Weinzinger, Journalist Herbert Lackner, Alt-Bürgermeister Karl Schlögl und Hermann Dikowitsch vom Land NÖ. Susanne Schlager von der Stadtgalerie Purkersdorf bei der Vorstellung der Künstlerin. Rund 70 Gäste kamen zur Enthüllung der Skulptur in den Park Bad-Säckingen. Die Enthüllung der Gedenksäule der Künstlerin Marta Stamenov. Die Skulptur ist als etwa 2m hohe Erinnerungs-Säule aus Sichtbeton und Bronzeguss mit quadratischem Grundriss konzipiert. Profil Journalist und Buchautor Herbert Lackner sprach bei seiner Festrede von der Zebrechlichkeit der Demokratie. Die Künstlerin hat das Thema Flucht und Diktatur am eigenen Leib erfahren. Sie lebt und arbeitet seit ihrer Flucht aus Bulgarien im Jahr 1972 in Purkersdorf. Rund 70 Gäste kamen zur Enthüllung der Skulptur in den Park Bad-Säckingen. photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler Hermann Dikowitsch vom Land NÖ, Kulturstadträtin Waltraud Frotz, Vize-Bürgermeister Viktor Weinzinger, Künstlerin Marta Stamenov, Susanne Schlager von der Stadtrgalerie Purkersdorf und Vize-Bürgermeister Albrecht Oppitz. Die Künstlerin Marta Stamenov wurde bei der Umsetzung des Projekts von Susanne Schlager, Stadtgalerie Purkersdorf, tatkräftig unterstützt.

1 /17