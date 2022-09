Aufregung um gemeinsame Schule von Purkersdorf & Gablitz

Schlagabtausch zwischen Purkersdorf und Gablitz um einen möglichen gemeinsamen Schulstandort. – Bis Jahresende verlangen die NEOS Purkersdorf von der Marktgemeinde Gablitz eine Entscheidung.

Deshalb brachte NEOS-Stadtrat Florian Kopetzky einen Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung in Purkersdorf ein, der auch einstimmig angenommen wurde.

„Die meisten Schüler kämen dann aus Gablitz. Die Frage ist, ob wir in Purkersdorf den Gablitzern eine Schule bauen sollen.“ NEOS-Sprecher Gerald Pistracher

Entschieden wurde, dass es demnächst einen Gesprächstermin mit SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler, Florian Kopetzky sowie dem Gablitzer ÖVP-Bürgermeister Michael Cech und Manuela Dundler-Strasser, Vizebürgermeisterin in Gablitz und Volksschuldirektorin in Purkersdorf, geben soll.

„Purkersdorf wächst und braucht in ein paar Jahren viel mehr Platz für Schüler. Dass eine neue Volksschule als Ganztagsschule gebaut werden muss, ist klar“, meinen die NEOS. Als möglicher Partner habe sich Gablitz angeboten, hier sei der Bedarf noch größer, wollen die NEOS wissen.

„Die meisten Schüler kämen dann aus Gablitz. Die Frage ist, ob wir in Purkersdorf den Gablitzern eine Schule bauen sollen“, so NEOS-Sprecher Gerald Pistracher. Er meint, dass ein kleineres Projekt für den Purkersdorfer Bedarf auch Vorteile hätte. „Was zum Beispiel Verkehrsaufkommen und Autonomie betrifft“, sagt Pistracher.

Gablitz habe sich außerdem noch nicht klar zum gemeinsamen Schulbau geäußert. „Um Planungssicherheit zu bekommen, müssen die Größe, basierend auf der Schüleranzahl, und die damit verbunden Kosten sowie der Standort fixiert werden“, gibt NEOS-Stadtrat Florian Kopetzky zu bedenken.

„Gablitz nicht hineinziehen“

„Wenn beim Schulausbau in Purkersdorf in den vergangenen Jahren vieles versäumt wurde, dann sollte man jetzt nicht Gablitz in parteipolitische Diskussionen hineinziehen und schon gar nichts ‚fordern‘, sondern lieber gemeinsam professionell planen“, schlägt der Gablitzer ÖVP-Bürgermeister Michael Cech vor. Für Gablitz sei ein gemeinsamer Standort nach wie vor Thema. „Ich sehe das als realistische Zukunftsoption“, so Cech.

Er fügt allerdings auch hinzu, dass die Entscheidung vom Land abhänge. „Und das wissen alle Beteiligten ganz genau“, setzt er nach. Es gebe dazu eine Hochrechnung der Bevölkerungsentwicklung in Gablitz und Purkersdorf durch die Wipur, ein Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und zwei Besprechungen zwischen Gablitz und Purkersdorf.

„Weiters habe ich eine Begehung der Gablitzer Schule und des Hortes durch die Experten des Landes organisiert. Dabei ist herausgekommen, dass Gablitz seine Hausaufgaben gemacht hat. Wir haben ausreichend Klassen, Horträume, eine Religions- und eine Werkklasse und eine Schulbibliothek“, so Cech.

Der Bürgermeister hält es für wenig nachvollziehbar, wenn die Annahme herrsche, dass die Mehrheit der Kinder einer neuen Schule aus Gablitz kommen soll – das trotz Zuzug nur etwa halb so groß wie Purkersdorf sei. „Dass Gablitz deshalb auch die Mehrheit der Kosten trägt, kann also nicht viel mehr als ein frommer Wunsch sein“, so Cech, der betont, dass eine Finanzierung von der Kinderzahl abhängig ist. Sollte ein gemeinsamer Bau nicht zustandekommen, hat man Alternativpläne. „Etwa eine Erweiterung der bestehenden Schule durch Aufstockung der Festhalle“, schlägt Cech vor.

