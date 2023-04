Terrier-Trio triumphiert bei Hundeshow

Die professionelle Dressurreiterin Karina Prochaska lässt nicht nur Pferde erfolgreich tanzen. Auch ihr Rudel bezaubernder Jack Russell Terrier erregt mit seiner Schönheit und Eleganz stets Aufsehen. Am vergangenen Wochenende trat die Mauerbacherin mit drei Jack Russell Terriern bei der Hundeausstellung in Graz, Premstätten, an und verwies prompt die Konkurrenz auf die Plätze.

Prochaskas 7-jähriger Rüde „Three Crowns Atte Mattis“ brillierte in seiner Klasse und gewann den ersten Platz. Die Hündin „Gloriette Host of Angels“ der Mauerbacher Hunde- und Reitstallbesitzerin ging ebenfalls siegreich nach Hause und wurde als bester Jack Russell Terrier gekrönt. „Gloriette Host of Angels“, die von ihrer Besitzerin liebevoll „Greta“ genannt wird, erreichte sogar im Siegerring in der FCI Gruppe 3 den sensationellen vierten Platz. „Ich bin so stolz auf unsere tollen Hunde“, freut sich Prochaska, die in der Vergangenheit bereits zahlreiche nationale sowie internationale Hundeausstellungen höchst erfolgreich besucht hat.

Auch der jüngste Jack Russell Terrier „Three Crowns Bengt Björnsson“ (Besitzer: Felix Burger), letztes Mitglied des siegreichreichen Trios und Nachwuchs von Prochaskas Hündin Greta, beeindruckte den Richter. Der eineinhalb- jährige Terrier überzeugte eindeutig im Showring und konnte sich als bester Rüde etablieren. Besitzer Felix Burger zeigte sich erfreut über die tolle Vorstellung seines Jack Russell Terriers. „Ich war live dabei und habe sozusagen als Turnierhelfer die Hunde bespaßt“, erzählt Burger. Man darf gespannt sein, ob er in Zukunft mit seinem Hund auch selbst den Showring betritt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.