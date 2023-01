Purkersdorfer Bücherei zählt 1.078 aktive Nutzer

Werbung

Wir leben in einem Zeitalter, in dem die digitalen Medien dominieren. Doch das Interesse an Büchern aus der Bibliothek ist dennoch groß. 1.078 Personen sind aktive Nutzer in der Stadtbibliothek Purkersdorf.

„2022 hatten wir 22.302 Entlehnungen“, weiß die Leiterin der Stadtbibliothek, Astrid Schwarz, und blickt auf zahlreiche gelungene Events zurück. „188 Schulklassenbesuche zum Entlehnen von Medien, 16 Kurse und Workshops mit 455 Teilnehmenden, fünf Lesungen mit 445 Teilnehmenden und 15 weitere Veranstaltungen in und außerhalb der Bibliothek mit über 1.000 Teilnehmenden“, zählt sie auf.

Zu den besonderen Highlights gehörte das „Lesen im Grünen“, bei dem es sich um eine Kooperation mit dem Naturpark handelte. Auch „BiBee und die BiblioBienen“ war ein großes Bibliotheksprojekt, das mit einer Auszeichnung im Rahmen des NÖ Bibliotheken Awards 2022 geehrt wurde. „BiBee wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben“, so Schwarz zu dem Event.

Außerdem wurden 2022 in der Bibliothek Purkersdorf 61 „Buchstart-Taschen“ an Familien mit einem Neugeborenen verschenkt, um diesen den idealen Start in die Welt der Bücher zu bieten. Sehr beliebt waren neben regelmäßigen Lesestunden der „Purkersdorfer Büchermäuse“ für Kinder ab sechs Monaten auch die sommerlichen Actionbounds, bei denen es sich um multimediale Rätselrallyes in Purkersdorf handelt. „Heuer halfen hier 158 Detektivinnen und Detektive der virtuellen Bibliothekarin Andrea Black und dem Wienerwaldkobold den Guten Geist des Wienerwaldes zu finden“, erzählt die Bibliotheksleiterin.

Auch 2023 darf man sich auf „tolle Kooperationen mit dem Naturpark Purkersdorf, fünf Büchermäuse-Veranstaltungen und einen neuen Actionbound im Sommer freuen“, verrät Schwarz und hebt hervor, dass es sich hierbei um ausschließlich kostenfreie Events handelt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.