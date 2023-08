ErlebnisWienerWald Besondere Schmankerl: „WienerWaldDinner“ als großes Finale

E in Dinner direkt im und mit Zutaten aus dem Wienerwald - das erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim „WienerWaldDinner“ am Wochenende am Tulbingerkogel.

Rund hundert Gäste nahmen vergangenes Wochenende an der Tafel im Wienerwald nahe des Berghotels Tulbingerkogel teil. Mitten im Wald wurden Tische und Sesseln aufgestellt sowie eine Lichterkette aufgehängt - und schon war die Dinnerlocation bereit. Im Zuge der Produktreihe „ErlebnisWienerWald“ lud der Wienerwald Tourismus zum Abendessen in den Wald. Für die Musik sorgte Stargeigerin Barbara Helfgott, für die kulinarische Komponente Haubenkoch Georg Bläuel vom Berghotel Tulbingerkogel gemeinsam mit Waldökologe Artur Erlach. „Das im Vorjahr erstmals aufgelegte 'WienerWaldDinner' zählt zu den exklusiven touristischen Produkten im Wienerwald, die mit viel Charme und dem gewissen Etwas zu begeistern wissen. Die im Wald feinsten und durchaus verblüffenden Geschmacksrichtungen, die aus den verschiedenen Baumarten vor Ort gewonnen werden, bei der Musik von Barbara Helfgott zu genießen, hat schon was Besonderes“, freut sich Michael Wollinger, Geschäftsführer Wienerwald Tourismus GmbH, über den Zuspruch. Gleichzeitig verspricht er: „Das 'WienerWaldDinner' wird es daher auch 2024 wieder geben, an der Ausweitung der Standorte und Termine wird derzeit gefeilt.“ Begeistert zeigt sich auch Frank Bläuel, Hausherr des Berghotels Tulbingerkogel. „Das 'WienerWaldDinner' hat ausschließlich für zufriedene Gäste und viel Begeisterung gesorgt. Damit haben sich alle Anstrengungen gelohnt, gemeinsam mit Artur Cisar Erlach dieses einzigartige Genussevent zu kreieren und umzusetzen. Wir freuen uns bereits auf das kommende Jahr!“