Diebisches Trio schlug auch in Mauerbach zu

Seit Mitte Dezember 2022 ermittelten Kriminalisten des Landeskriminalamtes NÖ wegen einer Serie von Dämmerungseinbrüchen. Die Täter brachen immer zwischen 17 und 20 Uhr Fenster oder Türen gewaltsam auf. Gestohlen wurden Schmuck, Bargeld, Elektronik-Artikel, Gold- und Silbermünzen, Bekleidung und sonstige Wertsachen.

Schließlich konnten die Ermittler ein mögliches Täterfahrzeug identifizieren und drei Verdächtige ausforschen. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bezirk Korneuburg in den frühen Abendstunden des 17. Jänners, konnten zwei der Verdächtigen vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme im 21. Wiener Bezirk wurde Diebesgut im Wert von rund 14.500 Euro sichergestellt. Die Beute konnte bereits an die Geschädigten zurück gegeben werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei serbische Staatsbürger im Alter von 23 und 44 Jahren. Der Ältere hat einen aufrechten Wohnsitz in Wien. Dort wurde am 17. Jänner über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei konnten die Polizisten den dritten Verdächtigen, einen 33-jährigen Serben, antreffen. Auch er wurde festgenommen.

Die drei Männer zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Ermittler konnten dem Trio zwischen 8. Dezember und 17. Jänner ganze 26 vollendete Einbruchsdiebstähle in Häuser und Wohnungen zuordnen: sechs im Bezirk Korneuburg, fünf im Bezirk Baden, drei im Bezirk Mistelbach, drei im Bezirk Bruck an der Leitha, zwei im Bezirk Wiener Neustadt und jeweils einen in den Bezirken Gänserndorf und Mödling. Im Bezirk St. Pölten-Land waren sie in Mauerbach aktiv. Dazu kommen drei in Wien und ein Einbruch im Bezirk Mattersburg im Burgenland.

Auch jede Menge Schmuck wurde gefunden. Foto: LPD NÖ

Außerdem konnten die Ermittler den Tätern zehn versuchte Einbrüche zuordnen: fünf im Bezirk Korneuburg und einen in den Bezirken Gänserndorf und Mödling, sowie zwei in Wien und einer im Bezirk Mattersburg.

Der Gesamtwert des Diebesgutes wird mit mehr als 280.000 Euro beziffert. Der verursachte Sachschaden soll sich auf mindestens 100.000 Euro belaufen.

