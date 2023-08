Diebstähle in Purkersdorfer Geschäften geklärt

Vergangenen Samstag, 29. Juli, erstattete eine Supermarkt-Angestellte in Purkersdorf Anzeige bei der Polizei wegen Ladendiebstahls. Erste Fahndungsmaßnahmen der Purkersdorfer Polizeibediensteten verliefen allerdings ergebnislos.

Wenige Tage später, am Dienstag, 1. August, kam der unbekannte Täter wieder in den Supermarkt. Zum selben Zeitpunkt befand sich auch ein Polizist in dem Geschäft, der Ermittlungen durchführte. Die Angestellte erkannte den Mann wieder. Er wurde vor dem Geschäft gestellt und festgenommen. Er hatte zudem nicht bezahlte Spirituosen bei sich, die von den Beamten sichergestellt wurden.

Dem Mann konnten bisher insgesamt sechs Diebstähle in Drogerie- und Supermärkten zwischen 10. Juli und 1. August in Purkersdorf, Amstetten, Waidhofen an der Ybbs und Bad Leonfelden in Oberösterreich zugeordnet werden. Der 27-Jährige soll dabei Spirituosen und Körperpflegeprodukte in der Höhe von rund 1.500 Euro gestohlen haben.

Der Beschuldigte zeigte sich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Polizei setzt Ermittlungen zu ähnlichen Fällen weiter fort.