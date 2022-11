Schrottdieb von Pressbaumer Polizei auf frischer Tat ertappt

Immer wieder kam es zu Diebstählen von Elektroschrott aus den Sammelbehältern im Wertstoffsammelzentrum in Pressbaum. Das rief die Beamten der Polizeiinspektion Pressbaum auf den Plan und sie legten sich auf die Lauer.

Mit Erfolg: Mitten in der Nacht entdeckten sie vor Ort eine verdächtige Person, die unter den Schranken durchgeklettert, den Elektroschrott durchwühlt und aussortiert hatte. Die Polizisten stellten den Mann zur Rede. Dabei gab er an, in den letzten drei bis vier Monaten, etwa zwei Mal monatlich, auf das Gelände eingestiegen zu sein, dabei Elektroschrott sowie andere für ihn brauchbare Dinge mitgenommen zu haben.

Diebstähle auch in Sieghartskirchen und Neulengbach

Doch dem nicht genug: Bei weiteren Ermittlungen konnten dem Beschuldigten "im Zeitraum von Mai 2022 bis Oktober 2022 zumindest zehn Diebstähle beim Wertstoffzentrum Wienerwald, mindestens acht Diebstähle beim Wertstoffzentrum Sieghartskirchen und mindestens ach Diebstähle beim Wertstoffzentrum Neulengbach zugeordnet werden", heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.

Beute in Wien verkauft

Bei den Einbruchs- beziehungsweise Einschleichdiebstählen hatte der Bulgare Elektronikschrott sowie Druckerpatronen und Kabelmaterial gestohlen. Diese soll er anschließend in Wien verkauft haben. "Dabei habe er einen Ertrag von etwa 1.000 Euro erzielt", heißt es von der Polizei. Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.