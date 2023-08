Bauern der Region Purkersdorf sind zufrieden mit der Getreideernte

Viel zu tun gab es für die Bauern in den vergangenen Wochen. Ein Teil der Ernte ist bereits vorüber. Eine positive Bilanz über die Getreideernte für die Region Purkersdorf zieht Bauernbund-Teilbezirksobmann Andreas Radlherr. „Die Getreideernte ist zu unserer Zufriedenheit ausgefallen und lag heuer im guten Durchschnitt, da dürfen wir uns nicht beschweren“, so Radlherr. Auch der erste Schnitt beim Gras sei in Ordnung gewesen. „Für den zweiten Schnitt hat hingegen der Regen gefehlt, der ist zu spät gekommen“, weiß der Teilbezirksobmann. Für Kukuruz und Sonnenblumen prognostiziert Radlherr eine gute Ernte.

Gar nicht gut sieht es vor allem in der Region rund um Mauerbach hingegen beim Obst aus. „Wir werden heuer kaum Äpfel, Birnen und Kirschen ernten können. Hier wird die Ernte unter der Hälfte von einem normalen Jahr liegen“, sagt Radlherr. Er vermutet, dass es Probleme während der Blüte gab. „Allerdings kann das ein paar Kilometer weiter schon wieder ganz anders aussehen“, fügt er hinzu.

Mit Trockenheit hatten die Landwirte in der Region kaum zu kämpfen. „Der Regen ist für uns gerade richtig gekommen“, berichtet Radlherr. Er verweist aber auf ein großes Problem: die Wildschweine. „Der Wildsau-Bestand ist riesig. Wir sind zwar in gutem einvernehmen mit den Jägern, aber die Tiere bereiten uns trotzdem große Probleme auf den Feldern.“

Pressbaum: deutliche Verluste bei Mais

Etwas anders fällt eine erste Ernte-Bilanz bei Verena Brabec-Wolf vom Wolfhof in Pressbaum aus. „Die Wintergetreide Dinkel und Weizen haben sich gut entwickelt, da diese bereits im Spätherbst 2022 angebaut wurden - also vor den Wetterextremen mit langen Trocken- und Regenperioden, und die diesjährige Ernte kann mit den Vorjahren mithalten“, so Verena Brabec-Wolf.

Probleme habe es vor allem beim Mais gegeben. „Der Kukuruz-Acker liegt auf einer ebenen Fläche unterhalb eines Hanges. Dadurch kam es bei den starken und anhaltenden Regenfällen zu Flurschäden und zu deutlichen Verlusten“, erklärt Brabec-Wolf. Für das nächste Erntejahr überlegen die Biobauern den Abschluss einer Ernteausfall-Versicherung. Die Grünlandbewirtschaftung dient zur Versorgung ihrer Pferde und Rinder. Der Ertrag des ersten Schnittes war sehr gut, der zweite Schnitt fiel aber wegen der langen Trockenperiode deutlich geringer aus, bestätigt wie Radlherr auch Brabec-Wolf.

Dass das Wetter für die Getreideernte optimal war, weiß auch Anton Kaiblinger, Obmann der Bezirksbauernkammer St. Pölten: „Sowohl Qualität als auch Ertrag waren gut.“ Nicht so gut sei das Wetter dafür für die Herbstkulturen, denn bei Mais, Zuckerrüben und Soja habe man einen Ausfall im Ausmaß von 20 bis 40 Prozent. „Es kommt dabei aber auf die Böden an, bei guten Böden sind es 20 Prozent, bei Böden wie im Traisental, bei denen es viel Schotter gibt, sind es 40 Prozent. Wobei man sagen muss, dass uns hier der jüngste Regen gerettet hat“, informiert Kaiblinger. Wenn die Trockenperiode länger angehalten hätte, wäre man bei einem Ausfall von 50 bis 100 Prozent.