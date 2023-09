Gablitzer Siedlerverein startet in den Herbst

Gut 15 Personen waren es, die sich gemeinsam mit Kräuterexpertin Christine Grasl auf eine rund zweistündige „Kräuter- und Wildobstwanderung“ durch den Wald am Buchgraben zum Spitzersteig begaben, um Wissenswertes über die Wirkungen von mehr als 30 Pflanzen und deren Verwendung in der Volksmedizin zu erfahren. Auch das Sammeln für die weitere Verarbeitung kam nicht zu kurz. Diese erfolgte in der Küche von Obmann Thomas Grün und brachte Wildkräuteraufstrich, Brennnesselbutter, Kräuteressig und Goldrutensirup als Ergebnis.

Am kommenden Samstag, 23. September, von 10 bis 15 Uhr, folgt die nächste Veranstaltung des Siedlervereins auf der Streuobstwiese Hausergraben, Anton-Hagl-Gasse gegenüber der P&R-Anlage beim Gemeindeamt, Fußweg zur Mozartgasse: das traditionelle Mostpressen. Wer Lust hat, tatkräftig zu unterstützen, das Obst gemeinsam zu waschen, auszuschneiden und zu pressen, kann Teil dieser Jahrhunderte alten Art und Weise, Obstsaft zu produzieren, sein. Neben einem gut gefüllten Buffet wird der gewonnene Apfelsaft gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Einzige Voraussetzung: eine leere Flasche.

Für das gemeinsame Mostpressen werden noch zusätzliche Äpfel gesucht. Wer einen ungenutzten Apfelbaum besitzt und die Früchte nicht selbst ernten kann oder will, kann sich unter 0677/62193300 beim Siedlerverein melden. Am 21. und 22. September gibt es die Möglichkeit des Beerntens.