Neuer Betriebsstandort für Bundesforste

Arbeiten und Wohnen vereint in einem Gebäude, das großteils aus Holz gebaut wurde – das ist der neue Betriebsstandort der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in Gablitz-Allhang. „In dem modernen Bürogebäude werden künftig die Kompetenzen von vier ÖBf-Forstrevieren – Kierling, Ried, Stadlhütte, Weidlingbach – an einem Ort gebündelt. Dadurch wird nicht nur mehr Kundennähe geschaffen, sondern auch die Zusammenarbeit unter den Revieren weiter gefördert“, freut sich Georg Schöppl, ÖBf-Vorstandssprecher und Vorstand für Finanzen und Immobilien. Das betont auch Gerald Oitzinger, Betriebsleiter im Forstbetrieb Wienerwald. „Mit dem Neubau wurde eine gemeinsame Infrastruktur geschaffen, die den persönlichen Austausch zwischen den Revieren fördert. Dadurch können im täglichen Berufsalltag Synergien noch besser genutzt werden.“

Hauptaugenmerk liegt bei dem zweistöckigen Gebäude auf Büroräumlichkeiten. Außerdem verfügt es über einen rund 50 Quadratmeter großen Mehrzweckraum, eine Wildbretkammer und ein Archiv. Und auch Wohnen spielt hier eine große Rolle: Auf dem Grundstück befinden sich zudem drei Reihenhäuser und zwei Wohnungen zwischen 30 und 120 Quadratmetern.

Gebaut wurde in Massivholzbauweise. Insgesamt wurden hierfür 400 Kubikmeter Holz verbaut. Die Fassade besteht etwa aus Lärchenholz, die Wände und Decken aus Fichte-Massivholz. Der Strom für die Luftwärmepumpe wird zum Großteil aus der eigenen Photovoltaik-Anlage gewonnen. „Wir legen Wert auf ökologisches Bauen und einen niedrigen Energieverbrauch. Denn Nachhaltigkeit hat bei den Bundesforsten nicht nur in der Waldbewirtschaftung, sondern auch bei unseren Immobilienprojekten oberste Priorität“, betont Schöppl.

Und auch der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech freut sich über den neuen ÖBf-Standort in seiner Gemeinde. „Die Bundesforste sind ein langjähriger, verlässlicher Partner und ein wichtiger Impulsgeber für die regionale Wirtschaft. Der Neubau stärkt unseren Standort und sichert langfristig Arbeitsplätze. Besonders erfreulich ist, dass bei dem Projekt bewusst auf Regionalität gesetzt wurde.“

Insgesamt investierten die Bundesforste rund 3,8 Millionen Euro in den neuen Betriebsstandort.

