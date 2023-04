Pressbaum Connection bei Ausstellung

Pressbaumer Künstler, der Maler Franz Schwarzinger, Fotograf Robert Zahornicky und Filmemacher Tristan Zahornicky luden am Sonntag zur Ausstellungseröffnung in der artP.kunstverein in Perchtoldsdorf ein. Die Eröffnungsrede wurde vom Pressbaumer Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Hartwig Knack gehalten.

Filmemacher Tristan Zahornicky zeigte seinen Kurzfilm vom Abriss des alten Pressbaumer Strandbades und seinen Dokumentarfilm über den in Pressbaum lebenden Sänger Wilfried Scheutz.

Robert Zahornicky stellte unter anderem analoge Fotografien aus der Serie “Vernissagen” aus. Darunter auch ein Bild aus der Galerie Yppen, in der Franz Schwarzinger 1983 ausstellte. Franz Schwarzinger zeigte ausgewählte Werke aus unterschiedlichen Entstehungsjahren, wie zum Beispiel das Bild “Kopfkuh” aus dem Jahr 2021. In seinen Bildern finden sich formale Bildlösungen, die vom Zeichnerischen in der Malerei und vom Malerischen in der Zeichnung getragen sind - O-Ton Carl Aigner, Direktor NÖ Landesmuseum, St. Pölten.

