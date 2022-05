Bäder der Region Purkersdorf starten in Saison: Ab ins kühle Nass

Werbung

Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer. Grund genug, die Freibäder der Region endlich wieder zu öffnen.

Beginn macht Gablitz, wo das Freibad bereits kommenden Samstag, 7. Mai, eröffnet. Hoffnungsvoll blickt man hier auf die Saison. „Was die Besucherzahlen anbelangt, wollen wir an jene von vor drei Jahren anschließen“, meint Amtsleiter Hannes Mario Fronz.

Kostenlose Aqua-Gymnastik in Pressbaum

Gegen die allgemeine Teuerungswelle konnten jedoch auch die Verantwortlichen in Gablitz nicht ankommen: „Wir haben schon seit 10 Jahren keine Anpassungen beim Preis mehr vorgenommen, jetzt wurde leider eine moderate Änderung notwendig.“

Die bekannten Annehmlichkeiten sollten dies jedoch mehr als wettmachen, ist Fronz optimistisch: „Von der Infrastruktur her bleibt alles so, wie es sich bewährt hat.“

Am darauffolgenden Wochenende, konkret am Samstag, 14. Mai, folgt Purkersdorf. „Das Wasser ist mittlerweile eingelassen und der Probebetrieb hat begonnen“, informiert Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Gemeinsam mit Werner Prochaska, Geschäftsführer der Wipur (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH) hofft er auf mehr Besucher als in den vergangenen beiden Jahren. Auch wenn es keine vorgegebenen Corona-Richtlinien mehr gibt, soll es im Purkersdorfer Wienerwaldbad eine Personenobergrenze von 800 geben.

Ebenfalls am 14. Mai öffnet das Pressbaumer Strandbad. Aber nicht nur Schwimmen ist hier möglich. Der ASV Pressbaum bietet über die Aktion „Bewegt im Park“ wieder kostenlose Aqua-Gymnastik an. Start ist am 18. Juni. Die Einheiten finden jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Ab 30. Mai findet außerdem täglich das Frühschwimmen von 7.30 Uhr bis 9 Uhr statt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.