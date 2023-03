Wasserschaden im Pressbaumer Rathaus: Hochzeiten müssen verlegt werden

Zu einem massiven Wasserschaden ist es im Pressbaumer Rathaus gekommen. Die Trocknungsgeräte und die Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Betroffen sind einige Räumlichkeiten, darunter die Bibliothek, die in die Mittelschule umgesiedelt werden musste (die NÖN berichtete). Aber auch der Trauungssaal ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Hochzeiten müssen daher in den Sitzungssaal nach Tullnerbach verlegt werden.

„Aktuell sind drei Hochzeiten betroffen. Die genaue Anzahl, wie viele es werden, kann man derzeit nicht vorhersagen“, sagt Marlene Trenker von der Stadtgemeinde Pressbaum. Die genauen Schäden würde man erst eruieren müssen. Auch wann der Saal wieder genutzt werden kann, sei vom derzeitigen Standpunkt nicht abzusehen.

