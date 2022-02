Martina Reuter: „Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen"

Martina Reuter ist den NÖN-Lesern als Style-Expertin bekannt, die wöchentlich bekannte Persönlichkeiten zum Fashiontalk bittet. Jetzt wurde sie selbst zur Designerin. Gemeinsam mit dem deutschen Homeshopping-Kanal HSE präsentiert die Purkersdorferin ihre erste eigene Modekollektion „Curvy Me“, die in den Größen 40 bis 56 erhältlich ist.

„Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich starte am 17. Februar als erste Österreicherin im deutschen Homeshopping meine erste curvy Modekollektion „Curvy me“ für Frauen, die ihre Kurven sinnlich und stylisch in Szene setzen möchten – und das bis Größe 56“, erklärt Reuter.

„Kurven und weibliche Körper sind toll und müssen selbstbewusst gezeigt werden"

Mit ihrer eigenen Modekollektion möchte die Purkersdorferin Frauen Mut machen, zu ihrem Körper zu stehen und selbstbewusst aufzutreten – sowohl im Job, als auch privat. „Kurven und weibliche Körper sind toll und müssen selbstbewusst gezeigt werden. Meine Modekollektion habe ich komplett selbst entworfen und entwickelt. Dabei gibt es auch Knallfarben und tolle Schnitte, die extra für kurvige Frauen gemacht sind sowie wunderschöne Kleider und sinnliche Ausschnitte in sensationellen Mustern“, gibt Reuter bereits erste Einblicke.

Foto: HSE

Lobende Worte gibt es von Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. „Martina Reuter weiß, wie Frauen ihre Kurven perfekt präsentieren und ist damit die ideale Markenbotschafterin unseres Plus-Size-Sortiments.“

