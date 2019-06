Die Feuerwehr Mauerbach hat ihr Fest ein wenig umgebaut und feiert nun am Parkplatz vor dem Gemeindeamt.

Die Muskeln wurden nicht nur beim Aufbau, sondern auch beim ersten Kisten-Cup gefordert. Bierkisten so hoch wie möglich übereinander zu stapeln ist eine beliebtes Spiel für Kinder. Nun waren die Erwachsenen gefordert so viel Kisten wie möglich in horizontaler Form zu stapeln.

Die Kameraden der Feuerwehr Steinbach waren lange an der Spitze mit 30 Kisten bevor weiter Waldviertler Kameraden aus Harmanschlag den Rekord um eine Kiste überboten.

"The Hotdogs" zogen dann die Gäste auf die Tanzfläche. Am Samstag war Großaufgebot für Dirndl und Lederhosen. Ein großes Feuerwerk um 22 Uhr schloss das Fest für dieses Jahr ab.