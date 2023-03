Purkersdorfer Jakob Schwarz: Ein Lied, tief aus dem Herzen

„Es ist mein persönlichstes Lied und kommt tief aus meinem Herzen“, sagt Jakob Schwarz alias „Metmyself!“ zu seinem neuen Lied „daydream“. Geschrieben hat er es „als es mir nicht so gut gegangen ist“. Im Song geht es um Selbstzweifel und, wie man trotzdem sein Ding durchzieht. „Ich habe noch nie so viele positive Rückmeldungen bekommen, wie auf dieses Lied“, freut sich Schwarz. Aus diesem Grund hat der Purkersdorfer sich auch dazu entschieden, erstmals ein Video dazu zu drehen. Schauplatz war der Wald von Mauerbach, unterstützt wurde er dabei von seinem Freund Jakob Scharf. „Wir haben auf einen nebeligen Tag gewartet, so konnten wir die Stimmung perfekt einfangen“, erzählt Schwarz, der selbst im Video zu sehen ist. Insgesamt sechs Stunden haben die beiden gedreht. „Natürlich haben wir uns vorher Gedanken gemacht, was wir haben wollen, aber viele kreative Spielereien sind vor Ort entstanden“, berichtet der 17-Jährige. Zu jeder Szene sei der ganze Song aufgenommen worden. Zwei Monate hat er dann für die Fertigstellung gebraucht. „Ich habe die Nächte durchgearbeitet und es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Aber trotzdem will ich heuer noch zwei bis drei Videos veröffentlichen“, so Schwarz. Den Musikstil will er jedenfalls künftig beibehalten. „Ich habe endlich etwas gefunden, das mir richtig gut gefällt“, sagt der Purkersdorfer, der heuer im Sommer seine Lehre zum E-Commerce-Kaufmann abschließt.

Anhören kann man diesen Song und zwei weitere von Jakob Schwarz auf https://fanlink.to/izv2.

