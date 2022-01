Behördliche Teststraße für die Region Purkersdorf

Bis zuletzt mussten Purkersdorferinnen und Purkersdorfer, bei denen der Verdacht einer Corona-Infektion besteht, die behördliche PCR-Teststraße in St. Pölten aufsuchen. Diese Vorgehensweise soll aber demnächst Geschichte sein. Denn: In Purkersdorf soll eine behördliche Teststraße eingerichtet werden, die voraussichtlich noch diese Woche in Betrieb gehen soll. Konkret befindet sich der Standort in der Tullnerbachstraße 52, gegenüber der Firma „Sy-Lab“.

Bürgermeister Stefan Steinbichler und Vizebürgermeister Viktor Weinzinger besuchten gemeinsam mit Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig den künftigen Standort der PCR-Teststraße. „Wir freuen uns, dass wir der Bevölkerung der Wienerwald-Region schon bald diesen neuen Service anbieten können“, freut sich die Landesrätin. Insgesamt werden in ganz Niederösterreich 13 zusätzliche PCR-Test straßen vom Land eingerichtet. Eine davon in Purkersdorf.

Anders als in der Teststraße in St. Pölten wird es in Purkersdorf keine Drive-in-Testung in Form eines Rachen- oder Nasenabstrichs geben. „Hier in Purkersdorf werden Gurgeltests angeboten“, informiert Steinbichler und erklärt weiter: „Wir haben zwei Einfahrtstore. Beim ersten Tor, von Purkersdorf kommend, können die Menschen hineinfahren. Sie parken ihr Auto, steigen aus und bekommen dann das Gurgelset. Sie gurgeln, geben den Test wieder ab und fahren beim zweiten Tor wieder hinaus“, erklärt Steinbichler die Vorgehensweise.

Außerdem möchte der Stadtchef eine vorläufige 30-km/h-Beschränkung im Umkreis der Teststraße erwirken.

Wann die Teststraße nun genau in Betrieb geht, konnte Steinbichler zu Redaktionsschluss nicht sagen. Er hofft aber, dass sie noch diese Woche in Betrieb geht. „Es wird auf Hochtouren gearbeitet. Ich bin guter Dinge, dass die Teststraße diese Woche öffnen kann.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren