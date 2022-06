„Erzähle meine Geschichte“: Shlomit Butbul tritt in Purkersdorf auf

Werbung

Auf World Music mit Ethno Jazz und orientalischen Elementen darf man sich am Freitag in der Bühne freuen. Shlomit Butbul wird mit Eigenkompositionen auf jiddisch, hebräisch und wienerisch zu hören sein. „Ich erzähle meine Geschichte, von Orient und Okzident und einem Israel, das mit dem heutigen nicht zu vergleichen ist“, verrät die Musikerin im NÖN-Gespräch.

„Ich liebe meinen Beruf, er ist wie ein bunter Strauss von Rosen. Jede Einzelne ist schön.“

In der Bühne spielt sie zum ersten Mal, ist derzeit aber mit verschiedenen Programmen auf sehr vielen Bühnen zu sehen. „Und sehr glücklich darüber“, sagt Butbul, die auch Schauspielerin ist und Dozentin an der Schauspielschule Krauss in Wien, „weil es toll ist, junge Menschen begleiten zu können“. „Ich liebe meinen Beruf, er ist wie ein bunter Strauss von Rosen. Jede Einzelne ist schön“, schwärmt sie.

Dass Butbul diesen Weg einschlagen wird, war nicht immer klar. „Eigentlich wollte ich Chirurgin werden, aber ich bin dann doch ein Kasperl geworden“, schmunzelt sie. Spätestens aber, als sie mit neun Jahren die Filme mit Fred Astaire, Gene Kelly und Ginger Rogers gesehen hat, wusste sie, „das muss ich auch machen“.

„Für mich ist meine Mama einfach meine Mama. Wir treffen uns auf Augenhöhe.“ Über ihre Mutter, die Jazz Gitti

So hat sie schnell Steppen gelernt. Geprägt hat Butbul auch das Jazzcafé der Mutter. Und die Mama ist mit Jazz Gitti keine Unbekannte. „Für mich ist meine Mama einfach meine Mama. Wir treffen uns auf Augenhöhe“, meint sie. Und fügt hinzu: „Jetzt mit fast 57 Jahren weiß ich: Sie ist eine tolle Entertainerin und ich bin sehr stolz auf sie.“

Das war allerdings nicht immer so. Als junge Frau sei es für sie schwierig gewesen, immer mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. „Deswegen bin ich auch zwei Mal nach New York und einmal nach Luxemburg ausgewandert.“

