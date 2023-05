Vielschichtige Musikmischung bei Konzert in Purkersdorfer Bühne

„Euphoniques liefert euch eine unterhaltsame, tanzbare und vielschichtige bunte Mischung aus Soul, Funk, Elektro-Pop, R&B und leichten jazzigen Anleihen“, versprechen die beiden Bandleaderinnen Elena Holzer und Marjroie Etukudo für ihr Konzert in der Bühne. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf selbst geschriebene Songs aus dem bisherigen Schaffen der Band freuen. „Gespielt wird unter anderen Cool Down, Coming Back und No Fear", verraten die Bandleaderinnen.

Seit 2018 besteht die Wiener Band. „Elena und ich kannten uns noch von einem gemeinsamen Auftritt und wir beschlossen, dass wir gern zusammen arbeiten möchten“, berichtet Marjroie Etukudo. Gemeinsam haben sie das Album Smooth aufgenommen, zwei Alben und einige Video-Aufnahmen folgten. „Unser bisheriges Highlight war, dass wir im Februar im Wiener Musikverein gespielt haben“, so Etukudo.

Die Musikerinnen und Musiker von Euphoniques sind alle in Österreich musikalisch künstlerisch tätig und haben sich in den letzten Jahren mit diversen Projekten im lokalen und internationalen Musikleben etabliert. Gemeinsam experimentieren sie mit moderneren Stilrichtungen und einem frischen Sound.

