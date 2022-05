Falco-Tribute in Purkersdorf: Ein Open-Air-Konzert wie damals

Werbung

Nach zwei Jahren unfreiwilliger Corona-Pause ist es am 11. Juni so weit: Das Open-Air – ein Falco-Tribute-Konzert – am Purkersdorfer Hauptplatz wird endlich wieder stattfinden. Erwartet werden 6.000 Besucher, wie Elise Madl vom Stadtmarketing weiß. „Es läuft alles nach Plan – so wie früher. Die Leute haben noch nicht vergessen, wie es geht“, schmunzelt Madl.

„Ich bin sehr glücklich, dass es weitergeht und ich habe das Veranstalten auch noch nicht verlernt.“ Niki Neunteufel

Das bestätigt auch der zuständige Kultur-Stadtrat und Vizebürgermeister Andreas Kirnberger: „Die Vorbereitungen laufen sehr gut und die Vorfreude ist riesig. Wir haben ja begonnen mit Corona-Maßnahmen zu planen und jetzt haben wir die Möglichkeit ein ganz normales Open-Air zu machen.“

Derzeit werden noch technische Detailfragen geklärt, was die Bühne betrifft. Die Eckdaten seien mit der Bezirkshauptmannschaft abgesprochen. Froh ist der Kultur-Stadtrat, dass auch Feuerwehr, Rotes Kreuz und Samariterbund wieder tatkräftig unterstützen. Und damit auch gar nichts schiefgeht am 11. Juni, „haben wir sogar schönes Wetter bestellt“, lacht Kirnberger.

Das erste Konzert steht ganz im Zeichen von Falco. Foto: Nikodemus privat

Ein ganz besonderes Jahr ist es heuer für Niki Neunteufel. Die Open-Air-Konzerte sind schließlich sein Herzensprojekt. „Die zwei Jahre Pause waren eine schwierige Zeit für mich, weil ich nicht wusste, ob wir es wieder schaffen werden. Ich bin sehr glücklich, dass es weitergeht und ich habe das Veranstalten auch noch nicht verlernt“, so Neunteufel, der sich schon um Details wie Garderoben für die Künstler kümmert. „Wir sind alle ein bisschen aufgeregt“, fügt er hinzu und freut sich auf eine tolle Show am 11. Juni.

Das Konzert steht unter dem Motto „Falco Coming Home to Purkersdorf“. „Das ist eine große Auszeichnung für Purkersdorf, denn Falco hätte heuer seinen 65. Geburtstag gefeiert. Zum 60er gab es ein großes Konzert auf der Donauinsel“, weiß Neunteufel.

Freuen dürfen sich die Gäste auch auf Videomaterial vom Falco-Konzert im Purkersdorfer Stadtsaal 1994. Auf der Bühne stehen werden Thomas Rabitsch – Kapellmeister der Falco-Originalband – ebenso wie Edita Malovcic und Roman Gregory.

Open-Air erstmals mit Pfandbechern

Das zweite Konzert am 27. August steht im Zeichen von Wolfgang Ambros, der gebürtige Wolfsgrabener ist heuer 70 geworden und wird mit Wir 4 auftreten. Als Vorband sind die Purkersdorfer Allstars zu sehen. Mit dabei auf der Bühne – diesmal am Hauptplatz – ist auch Bühne-Chef Karl Takats.

„Mir war es ein Anliegen, dass er mit dabei ist. Er leistet unglaublich viel im Kulturbereich für die Stadt“, so Neunteufel. Neunteufel rät den Besuchern übrigens, möglichst früh und öffentlich zu den Konzerten anzureisen: „Wir rechnen mit einem großen Zuschauerstrom – auch bei Schlechtwetter.“

Und obwohl man sich auf ein „Konzert wie damals“ freut, gibt es doch eine Premiere: Denn erstmals werden Mehrwegbecher aus Hartplastik verwendet. „Das ist auch für die Wirte, die ausschenken, neu. Auf die Becher gibt es dann ein Pfand“, so Madl.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.