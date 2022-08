All Stars beim Open Air: „Freuen uns, gemeinsam Musik zu machen“

Werbung

Das zweite Open-Air-Konzert dieses Jahr ist mit Wolfgang Ambros und Wir4 hochkarätig besetzt. Dabei darf man aber eine Band nicht außer Acht lassen: die Purkersdorf All Stars. Und auch sie feiern dieses Jahr ein Jubiläum. „Wir haben seit fünf Jahren nicht mehr gemeinsam gespielt“, scherzt Karl Takats, seines Zeichens Chef der Bühne Purkersdorf und begnadeter Saxofonist.

Mit dabei sind neben Takats neun weitere Purkersdorfer Musiker, die auf ihren Instrumenten und mit ihren Stimmen eine Extraklasse für sich sind: Uschi Hollauf (Gesang, Three Girl Harmony), Barbara Heilinger (Gesang, Three Girl Harmony), Vera Steidl (Gesang, Three Girl Harmony), Egon Gröger (Gesang, Ghe Sound of Carlos S.), Helmut Tschellnig (Gesang, Schüttelfrost), Wolfgang Grünzweig (Gesang, Gitarre, gruen2g), Roland Bohunovsky (Keyboard, gruen2g), Georg Berner (Bass, gruen2g), Jakob Grünzweig (Schlagzeug, gruen2g).

Mit Ambros hat alles begonnen

Begonnen hat alles vor sechs Jahren. „Wir haben damals gemeinsam erstmals beim Open-Air 2016 als Vorband von Wolfgang Ambros gespielt“, blickt Uschi Hollauf zurück. Alle Künstler waren bis dato mit ihren eigenen Bands musikalisch aktiv. Wolfgang Grünzweig mit seiner eigenen Band „gruen2g“, Uschi Hollauf mit ihrer Gruppe „Three Girl Harmony“, Karl Takats als erfolgreicher Saxofonist mit nationalen und internationalen Auftritten, und Ernst Jauck und Helmut Tschellnig mit ihrer gemeinsamen Band Schüttelfrost.

„Wir kannten einander privat, aber auch musikalisch sehr gut, da war es naheliegend, dass wir gemeinsam etwas machen“, schildert Wolfgang Grünzweig.

„Eine treibende Kraft war hier immer Ernst Jauck, dem wir mit dem Konzert auch musikalisch gedenken“, ergänzt Helmut Tschellnig. Jauck, der nicht nur begnadeter Musiker, sondern auch leidenschaftlicher (NÖN-) Fotograf war, ist vergangenes Jahr im 65. Lebensjahr verstorben. Dennoch wird er immer das elfte Bandmitglied der Purkersdorf All Stars bleiben.

„Das Konzert wäre in seinem Sinn gewesen“, sind sich alle Musiker einig. „Wir haben uns ein Programm zurechtgelegt, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir werden ihn passend integrieren“, sagt Tschellnig.

Am Samstag gibt es ab 19 Uhr 40 Minuten lang feinste Musik der Purkersdorfer Vollblutmusiker zu hören: Sie geben Hits von Schüttelfrost, aber auch von Joe Cocker, Tina Turner und Carl Palmer zum Besten.

„Wir spielen VK – volle Kanne“, fasst Tschellnig zusammen. Die Vorfreude ist bereits bei allen Musikern groß. „Wir freuen uns auf das Konzert, aber auch darauf, wieder gemeinsam proben zu können und einfach wieder gemeinsam Musik zu machen“, sagt Uschi Hollauf.

Ein schönes Zeichen

