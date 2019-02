Das ist los bei uns in der Region Purkersdorf.

Am Samstag, den 23. Februar lädt Bernhard Fibich von 15 bis 16 Uhr zum Mitmachkonzert „Gschamster Diener“ in den Festsaal der Musikschule Wienerwald Mitte in Mauerbach recht herzlich ein (Kinder von drei bis elf, nur in Begleitung eines Erwachsenen).

Harri Stojka & Hot Trio laden zur Lesung mit Musik in den Kulturverein "Die Bühne" ein. Am Samstag, den 23. Februar liest Harri Stojka ab 19.30 Uhr aus seinem Buch „Kaum zu glauben. Musiker- und andere G`schichtln“. Seine Beatles Interpretationen und Harri Stojka Express Titeln werden den musikalischen Rahmen der Vorstellung bereichern.

Am Samstag, den 23. Februar lädt die Pfarre Gablitz zum Ball ins Pfarrheim recht herzlich ein. Beginn: 19.30 Uhr, Tischreservierungen bitte unter 0699/15601380.