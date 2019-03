Das ist los bei uns in Purkersdorf.

Die „MusikKanten“ laden am Freitag, den 22. März und am Samstag, den 23. März in die Vereinsmeierei (Pressbaum, Nikodemusgasse 3) zum Frühjahrskonzert mit Live-Aufnahmen zur CD Produktion ein. Beginn ist an beiden Abenden um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Karten unter www.vereinsmeierei.at.

Am Freitag, den 22. März unterhalten Tini Kainrath & Günther „Mo“ Mokesch ab 19.30 Uhr mit ihrer Musik im Kulturverein „Die Bühne“. Info unter www.die-buehne-purkersdorf.at.





Gemeinsam mit dem SK Rapid veranstalten die Sportfreunde Purkersdorf, wie bereits in den vier Jahren zuvor, in der Sporthalle des BG/BRG Purkersdorf, den SK Rapid Special Needs Team Hallencup.

Die Veranstaltung findet bei freiem Eintritt am Samstag, den 23. März 2019 ab 11 Uhr statt. Der Reinerlös kommt zu 100% dem Österreichischen Behindertensport zugute.