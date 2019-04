Das ist los bei uns in Purkersdorf.

Am Freitag, den 5. April laden Christina Leeb-Grill (Klavier) und Sánder Rigó (Saxophon) ab 19.30 Uhr zum Klassik Konzert „America Latina“ in den BIZ Konzertsaal (Schwarzhubergasse 5) ein.

Der 5. Wienerwaldkraxler findet am Samstag, den 6. April ab 12 Uhr im Naturpark Purkersdorf statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter www.wienerwaldkraxler.at.

Am Samstag, den 6. April unterhalten ab 20 Uhr Orges Toçe & die Ockus-Rockus Band mit „Balkanbilly“, einem Musikmix aus Balkan Beat, Rock´n´Roll und Gipsy Swing auf der vereinsMAYERbühne im Gasthaus Mayer in Rekawinkel. Karten: Vorverkauf bei GH Mayer oder unter www.vereinsmeierei.at.

Unter dem Motto „Tanz in den Frühling“ findet am Samstag, den 6. April ab 20 Uhr, der 68. SPÖ Ball in der Festhalle Gablitz statt. Tischreservierung unter 0664/88461510.