The Ridin‘ Dudes Band unterhält am Samstag, den 11. Mai ab 20 Uhr mit „The Dudesbox Session RnR & more“ in der Villa Kunterbunt (Pfalzauerstraße 127). Informationen unter www.villa.or.at.

Am Samstag, den 11. Mai lädt das Vienna Jazz Orchestra feat. Carole Alston zum Konzert in den Kulturverein „Die Bühne“. Beginn: 19.30 Uhr.