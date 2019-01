Das ist los in der Region Purkersdorf.

Purkersdorf | Am Samstag, den 19. Jänner findet im Stadtsaal Purkersdorf der 19. Musikerball der Stadtkapelle Purkersdorf statt. Einlass: 19.30 Uhr, Eröffnung: 20.30 Uhr. Informationen unter www.stadtkapelle-purkersdorf.at.

Gablitz | Am Samstag, den 19. Jänner lädt die FF-Gablitz zum Feuerwehrball in die Festhalle Gablitz ein. Einlass: 19.30 Uhr, Eröffnung: 20.30 Uhr. Tisch-/Karten-Reservierung: Christian Cervik 0676/7312209 (zwischen 18 und 21 Uhr) oder ball@ff-gablitz.at.

Tullnerbach | Am Samstag, den 19. Jänner lädt die FF-Irenental ab 20 Uhr zum Feuerwehrball in den Wienerwaldhof in Tullnerbach recht herzlich ein. Tischreservierung unter 02233/53107 oder info@wienerwaldhof.at.