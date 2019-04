Das ist los in Purkersdorf .

Stephan Slupetzky liest am Freitag, den 26. April ab 20 Uhr „Absurdes Glück“ und andere Paradoxien in der Vereinsmeierei (Pressbaum, Nikodemusgasse 3).

Am Samstag, den 27. April, unterhalten Peter Henisch & Band mit „Blues Plus“ ab 19.30 Uhr im Kulturverein „Die Bühne“.

In Tullnerbach findet am Samstag, den 27. April, von 10 bis 15 Uhr bei der Feuerwehr am Wienerwaldsee die „Grüne Radbörse und Pflanzentauschbörse“ statt. Radannahme von 9 bis 11 Uhr. Nähere Infos unter tullnerbach.gruene.at oder 0699/17130680.