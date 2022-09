Mauerbachs Kulturherbst steht in den Startlöchern

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

In den vergangenen Jahren 2020 und 2021 mussten pandemiebedingt zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden oder waren nur sehr schlecht besucht. Auch der Mauerbacher Kulturherbst fiel in diesen Jahren weitestgehend ins Wasser.

Insbesondere aus diesem Grund freut sich der Vorsitzende des Kultur- und Sportausschusses der Marktgemeinde Mauerbach Matthias Pilter umso mehr, dass nun wieder Veranstaltungen möglich sind und der Kulturherbst, den es bereits seit Jahren gibt, erneut stattfinden kann.

Des Weiteren konstatiert Pilter, dass in diesem Jahr nicht bloß die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den diversen Events im Vergleich zu den vergangenen Jahren nach oben gegangen ist, sondern auch der Kulturherbst ist mit einem breit gefächerten Angebot an unterschiedlichsten Veranstaltungen sehr gut aufgestellt.

„Uns ist wichtig, dass es Programm für möglichst alle Generationen gibt, sodass sich möglichst alle wiederfinden können“, erläutert Pilter.

Neben Outdoor-Veranstaltungen, wie „Biber, der Baumeister“ oder „Kobolde der Nacht“ für Naturinteressierte, die im Biosphärenpark ausgerichtet werden, stehen auch einige Musikveranstaltungen auf dem Programm. Bei dem Event „Música catalana amb Berta Sala“ am 9. September präsentiert die katalanische Sängerin Berta Sala mit Band sowie Musiker Dominik Landolt ihre Songs im Festsaal der Musikschule.

Auch am 23. und 30. September kann bei dem Event „Vom Blätterrauschen, Regensingen & Pfützenspringen“ Musik zur Herbstzeit genossen werden.

Weiters wird es kulturell bedeutsame Veranstaltungen geben, wie den Tag der offenen Tür in der Kartause Mauerbach am 24. und 25. September sowie Lesungen, wie die am ersten Oktober stattfindende Lesung von „Karibikcocktail“, dem neuen Buch der Mauerbacherin Monika Schrottmeyer im Festsaal der Musikschule.

Ein weiteres Highlight des Mauerbacher Kulturherbstes ist der Kartausenlauf, der in Kombination mit Feiern ab der Mittagszeit seinen Verlauf nehmen wird. Ausgerichtet wird das Event am 18. September. Ab 8.30 Uhr erfolgen Nachanmeldungen sowie die Vergabe der Startnummern. Voranmeldungen für eine Teilnahme am Lauf müssen online getätigt werden.

Zwischen 10 und 11.30 Uhr finden die Starts in unterschiedlichen Laufklassen- und längen statt, ehe um 13 Uhr die Siegerehrung beim Gemeindeamt abgehalten wird. Dazwischen wird zu Sport, Spaß und Action bei der Wiese neben der Kartausen-Mauer eingeladen.

