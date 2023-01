Purkersdorfer Musiker starten in die Ballsaison

Werbung

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause finden endlich wieder Bälle in der Region statt. Den Auftakt macht die Stadtkapelle Purkersdorf. Sie lädt am Samstag, 14. Jänner zu ihrem 21. Musikerball. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, gerade sind wir dabei, die Tombola zu organisieren“, so Kapellmeister Philip Nischkauer. Weil man sich erst sehr spät dazu entschieden habe, den Ball durchzuführen, sei es heuer etwas stressiger.

Der Karten-Vorverkauf läuft, laut Nischkauer, aber gut an. „Ob wir das Niveau von vor Corona erreichen, kann ich aber nicht einschätzen. Denn viele freuen sich auf die Veranstaltungen, andere sind noch vorsichtig oder krank“, weiß der Kapellmeister. Die Gäste dürfen sich auf Musik vom Joe Hofbauer-Quintett und natürlich der Stadtkapelle Purkersdorf freuen. Für die Bewirtung sorgt die Hochramalpe. Neben Juxbasar, Tombola und Damenspende gibt es auch eine Mitternachtseinlage. „Mit Tanz und Musik – mehr will ich aber nicht verraten“, so Nischkauer.

Weiter geht der Veranstaltungsreigen dann schon eine Woche später, am Samstag, 21. Jänner, mit dem Sportlergschnas. Den Abschluss bildet in Purkersdorf traditionell der Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf, dieser findet am Faschingssamstag, 18. Februar statt.

