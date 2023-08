Dorothea Gablitz: „Wir haben Long-Covid!“

Schon beim Betreten der Küche steigt einem ein angenehmer Geruch in die Nase. Es riecht nach Suppe und vielem mehr. Kein Wunder, denn heute gibt es in der Zentrale des Ausbildungszentrums Dorothea in der Linzerstraße Gemüsesuppe, Zucchinigemüse und Linsen zu Mittag und mehrere Jugendliche der Hauswirtschaftsgruppe sind eifrig beim Putzen, Schneiden und Rühren. Eine von ihnen ist die 18-jährige Tanja, die jeden Tag den langen Weg von St. Georgen bei St. Pölten auf sich nimmt, um in geschützter Atmosphäre die eigenen Fähigkeiten zu schulen, negative Erfahrungen zu vergessen und sich ihrer Stärken bewusst zu werden.

Für diese geschützte Atmosphäre im sich durch Tagsätze und einige wenige Spenden finanzierenden Verein, der sich um die heilpädagogische Förderung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung kümmert und dessen Ziel die Teilhabe junger Menschen an der Arbeitswelt sowie deren Selbstständigkeit ist, sorgt das schlanke Team des Ausbildungszentrums. Diesem gehören neben Sozialpädagogen und Behindertenbetreuern auch Techniker und ein Landwirt an.

Die Jugendlichen bleiben zwei Jahre länger in der Schule

Standortleiterin in der Linzerstraße ist Karin Schauer. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen stellt sie jungen Menschen unterschiedliche Berufsfelder vor – etwa in den Bereichen Gemüsebau, Garten- und Parkpflege oder Hauswirtschaft und Soziales – und unterstützt sie bei ihren ersten Schritten auf dem Weg in die Arbeitswelt. Mittlerweile seit 15 Jahren, denn so lange gibt es den Verein bereits. Und erstmals in dieser Zeit steht das Ausbildungszentrum Dorothea nun vor einer existenziellen Krise, droht sogar das Aus. „Nach der Schulpflicht kommen die Jugendlichen mit 15 Jahren zu uns und werden ausgebildet. Durch die Verzögerungen bei der Wissensvermittlung in den Schulen aufgrund von Covid-19 hat sich jetzt für viele die Möglichkeit ergeben, diese Rückstände in einem außerordentlichen 10. und 11. Schuljahr wieder aufzuholen. Grundsätzlich eine tolle Sache. Uns fehlen diese Jugendlichen aber in den nächsten beiden Jahren“, umreißt Schauer die Situation, in der sich Dorothea befindet. Und Lucia Düchler, zuständig für Projektleitung und Jugendlichen-Akquise, ergänzt: „Es gibt aktuell keine Möglichkeit zum Nachbesetzen. Wir verfügen insgesamt in Laab im Walde und Gablitz über 38 Plätze, von den zehn unbesetzt bleiben. Wir hätten gute neue Konzepte, sind zukunftsorientiert. Aber es ist schwierig, in der jetzigen Situation mit diesen Visionen umzugehen.“

Die Existenz des Ausbildungszentrums Dorothea ist bedroht

Denn die Auswirkungen dieser Unterbesetzung sind sehr ernst, für manche Mitarbeiter bereits katastrophal. In Gablitz musste einer der beiden Standorte aufgelöst werden, der Personalstand wurde reduziert und es gibt weitere Einsparungen bei den Personalkosten und in anderen Bereichen. „Wir haben Long-Covid!“, bringt es Schauer mit etwas Galgenhumor auf den Punkt. Aber im Gegensatz zu vielen Unternehmen, wie etwa im Bereich der Gastronomie, die Unterstützung von Bund oder Land erhielten und so wirtschaftlich überlebten, gibt es ein solches Auffangsystem beim Ausbildungszentrum Dorothea nicht. „Es gibt kein Geld mehr für Löhne und Mieten. So wird es sehr schwer, die Einrichtung aufrechtzuerhalten. Wir brauchen jetzt Geld zur Überbrückung. Jeder Spendeneuro, der auch von der Steuer absetzbar ist, kann die Rettung für uns bedeuten. Es geht ums Überleben“, redet Düchler Tacheles.