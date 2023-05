Vorsicht ist angebracht: Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

„Leider gab es auch in Purkersdorf schon einige Fälle, bei denen die Leute um ihr Geld gebracht wurden“, weiß die Polizei Purkersdorf und warnt daher vor Betrügern am Telefon.

„Die Tochter/der Sohn hat einen Verkehrsunfall verursacht und sie müssen eine Kaution bezahlen, sonst muss ihr Kind eine Haftstrafe verbüßen“, mit diesem Satz werden derzeit Bürgerinnen und Bürger geködert. Die Polizei rät zu besonderer Skepsis bei derartigen Anrufen.

„In weiterer Folge werden die Opfer durch taktisch geführte Telefonate zur Herausgabe von Informationen verleitet, die die Beschuldigten dann weiterverwenden, um die Opfer zu täuschen“, erklärt ein Polizist. Er rät zudem das Gespräch sofort zu beenden. „Um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen, soll man sich gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen. Die Anrufer sind gut geschult und darauf trainiert am Telefon eine Vertrauensbasis aufzubauen. Sie wissen genau, wie sie jemanden ködern“, führt der Polizist weiter aus.

Außerdem soll man sich auch von der Telefonnummer am Display nicht täuschen lassen. „Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, manipulieren die Betrüger gezielt die eigene Rufnummer, die am Telefondisplay des Opfers aufscheint“, so der Polizist weiter. Nach der Beendigung des Gespräches sollte die betroffene Person sofort verständigt werden.

