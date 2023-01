Geldbörsen und Bankomatkarten in Mauerbach gestohlen

Der unbekannte Mann dürfte am 18. November 2022 in Pichling bei Mooskirchen (Bezirk Voitsberg - Stmk), am 23. November 2022 in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck – OÖ), am 24. November 2022 in Gmunden (OÖ), am 29. November 2022 in Linz (OÖ), am 29. November 2022 in Mauerbach (Bezirk St. Pölten – NÖ) und am 28. Jänner 2023 in Gmunden (OÖ), den Opfern die Geldbörsen aus den Handtaschen bzw. der Jackentasche gestohlen haben. Mit den darin befindlichen Bankomatkarten führte er an den Bankomaten die Geldbehebungen durch.

Dabei wurde der Unbekannte von den Überwachungskameras aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Fahndungsbilder an.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark, unter der Tel. Nr.: 059 133/603333, erbeten.

