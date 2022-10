Eine Mauerbacher Buchlesung im Zeichen der Nostalgie

Der Autor und Herausgeber Karl Fahringer hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Schriften verfasst. Darunter befinden sich Publikationen zu den Kartäusern, Kartausen, zu Sagen und Legenden aus Mauerbach und vieles mehr, das in den Heften der „Mauerbacher Beiträge“ festgehalten ist.

Mit „Mauerbach 1945 – (K)ein Sonderfall?“ stellt der Mauerbacher nun sein eigenes Buch vor. Die Lesung zu seinem Buch wird am Freitag, 4. November, um 19 Uhr im Festsaal der Musikschule in Mauerbach stattfinden. Mit dem Kultur- und Museumsverein Mauerbach lädt Karl Fahringer Interessierte bei freiem Eintritt zu seiner Buchlesung ein.

Ereignisse von 1945 in Mauerbach

In Karl Fahringers Buch geht es, wie dem Titel bereits zu entnehmen ist, „um die Ereignisse des Jahres 1945 in Mauerbach beziehungsweise um Ereignisse, die Mauerbach im weiteren Sinn betreffen“, verrät Fahringer.

Sein Buch empfiehlt der Autor für alle Altersklassen, denn: „Wer seine Geschichte nicht kennt, kann seine Zukunft nicht gestalten“, so der gebürtige Mauerbacher, der sich schon seit langer Zeit mit der Geschichte des Ortes beschäftigt und vor Jahren ebenfalls eine Ausstellung zu Mauerbach im Zeitraum zwischen 1945 und 1955 präsentiert hat.

Bei der Buchlesung am 4.. November werden Barbara El- Juaneh sowie Autor Karl Fahringer vor den Gästen aus dem neuen Buch vorlesen und einen tieferen Einblick in die Ereignisse aus dem Mauerbach der 1945er Jahre bieten. Fahringer erhofft sich ein zahlreich erscheinendes Publikum am Vorlesungsabend und legt allen Mauerbachinteressierten einen Besuch ans Herz, „weil man nachher vielleicht mehr über Mauerbach weiß, als vorher“.

