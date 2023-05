Neues Auto der FF Mauerbach ist endlich da

„Unser altes Tanklöschfahrzeug ist 26 Jahre alt. Nach vielen Jahren bei uns im Dienst wird das Auto künftig eine polnische Feuerwehr glücklich machen“, blickt Kommandant Harald Pollak zu Beginn der Segnungsfeier des neuen HLFA 3 auf das alte Fahrzeug zurück. „Am 18. Mai wird uns das Auto verlassen“, ergänzt er.

Ab dann wird das alte Tanklöschfahrzeug zur Gänze vom neuen Hilfeleistungsfahrzeug abgelöst. Und das neue Auto, das rund 650.000 Euro gekostet hat, spielt alle Stücke. „Das Auto beinhaltet 3.500 Liter Wasser, eine automatische Schaumanlage, ein eingebautes Notstromaggregat, eine LED-Beleuchtung, eine Rettungsplattform, um nur einige zu nennen. Und wir haben zur Gänze Akkugeräte verbaut“, schildert Pollak.

Eine große und vor allem teure Anschaffung, die nur dank zahlreicher Unterstützung möglich ist. „Ich möchte mich beim Land Niederösterreich und der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung bedanken und natürlich bei meinen Feuerwehrkameraden, ohne die die Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen – großen Einnahmequellen – nicht möglich wäre“, so der Kommandant.

Bürgermeister Peter Buchner lässt die Besucherinnen und Besucher daran teilhaben, wie er die Anfrage und Anschaffung des Autos erlebt hat. „Nachdem Harald Pollak bei mir war wegen des neuen Autos, gab es bei mir drei Phasen. Die erst Phase war die Schockstarre. In der zweiten Phase gab es in meinem Gehirn ein finanzumwobenes Chaos und die Frage nach den ungefähren Kosten. In der dritten Phase herrschte bei mir Anspannung, was sie für ein Auto zusammenbasteln würden.“ Buchner betont aber im selben Atemzug, dass nur notwendige Gerätschaften hineingebaut wurden und fügt hinzu: „Danke für den sorgsamen Umgang mit den bereitgestellten Geldern.“

Abschnittskommandant Michael Gindl und Bezirkskommandant Georg Schröder verweisen auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren. Landtagsabgeordnete Doris Schmidl und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Maximilian Kargl betonen die gute Zusammenarbeit zwischen BH bzw. Land und den Feuerwehren.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Im Zuge des Festakts gab es zudem einige Ehrungen langjähriger Feuerwehrmitglieder und -unterstützer. Klara Eheim, Johann Käferböck, Kommandant-Stellvertreter Lukas Bauer, Florian Bruckner und Bernd Schwab bekamen die Verdienstmedaille in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Kommandant Harald Pollak bekam das Verdienstzeichen 2. Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Silber überreicht. Außerdem wurde Bürgermeister Peter Buchner mit der Florianiplakette geehrt.

Nach dem Festakt und der Segnung durch Pfarrer Monsignore Laurent gab es schließlich die Möglichkeit, das neue Auto ganz genau unter die Lupe zu nehmen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.