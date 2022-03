Purkersdorfer Open-Air 2022: Zwei Legenden – zwei Konzerte

Vollbild

Andreas Kirnberger (l.), Niki Neunteufel (M.) und Stefan Steinbichler (2. v. r.) mit den Sponsoren Konstantin Schopov (Hypo NÖ), Christian Noisternig (Ergo Versicherung), Irene Dräxler (Dräxler Immobilien) und Michael Battisti (ORF NÖ, v. l.). Wolfgang Ambros unterstützte Niki Neunteufel von Anfang an. Bereits in den 1990er Jahren stand er gemeinsam mit Peter Cornelius und Wilfried Scheutz auf der Open-Air-Bühne, damals noch vor der Volksbank am Hauptplatz. Falco ist nicht nur 1994 im Purkersdorf Stadtsaal aufgetreten, sondern war mehrmals im Nikodemus zu Gast, wie hier bei einer Party in den 1990er Jahren mit Mitgliedern der Band „Alice in the Fields“.

