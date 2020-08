NOEN

Kürzlich hat die Jury der Falstaff Bier Trophy die besten Biere des Jahres 2020 ausgezeichnet – darunter auch drei aus der Gablitzer Privatbrauerei. Die Freude bei Inhaber Markus Führer ist groß: „Es gibt viele Ausdrücke dafür. Ich bin in erster Linie sehr erfreut. Eine Auszeichnung für gleich drei Biere und alle mit hoher Punktezahl ist eine schöne Bestätigung für die eigene Arbeit.“

Konkret erreichte der „Gablitzer Böser Bock“ 91 Punkte, das „Gablitzer Kleinod-Rosenbier“ 89 Punkte sowie das „Gablitzer Egon Schiele“ 85 Punkte.

„Gleich bei der ersten Einreichung eine so hohe Bewertung zu bekommen, ist nicht selbstverständlich.“ Markus Führer über die erste Einreichung des „Rosenbier“

Eine besondere Freude, da Führer zu den drei Bieren selbst einen persönlichen Bezug hat. „Das ‚Egon Schiele’, das ich ja für meinen Großonkel dritten Grades, Egon Schiele, gebraut habe, oder das ‚Gablitzer Kleinod‘, mein einzigartiges Rosenbier, das ich ursprünglich meiner Frau zu unserem Hochzeitstag kreiert habe und den ‚Gablitzer Böser Bock‘, der einer meiner frühesten Bierkreationen war und mich seit Jahren begleitet. Danke für diese Auszeichnungen“, so Führer.

Nachdem das „Wiener Lager“ aus der Gablitzer Privatbrauerei als „Bier des Jahres 2020“ ausgezeichnet wurde, darf man sich etwas mehr als ein halbes Jahr später über die nächsten Auszeichnungen freuen.

Über Preise für „Böser Bock“ und „Egon Schiele“ durfte Führer aber bereits jubeln. „‚Böser Bock‘ erreichte bei der Staatsmeisterschaft letztes Jahr schon den dritten Platz, auch das ‚Egon Schiele‘- Bier ist schon mehrmals bei Staatsmeisterschaften ausgezeichnet worden. Allerdings war es trotz hoher Bewertungen bisher nie auf einer der ersten drei Plätze“, erzählt Führer. Das „Kleinod-Rosenbier“ wurde noch nie ausgezeichnet, aus dem einfachen Grund: Führer hat es bislang noch nie eingereicht. „Gleich bei der ersten Einreichung eine so hohe Bewertung zu bekommen, ist nicht selbstverständlich“, freut sich der Inhaber der Gablitzer Privatbrauerei.

Drei komplett unterschiedliche Biere

Auf die Frage, wonach und wie die Biere schmecken, scherzte Führer „extrem gut“. „Spaß beiseite, die drei Biere sind komplett unterschiedlich“, informiert Führer. Das „Egon Schiele“ beschreibt er als böhmisches Pils, bei dem zweierlei Hopfen verarbeitet wurde. „Zum einen verwenden wir hier den klassischen tschechischen Saazer Hopfen, zum anderen den aromatischen Citra Hopfen, der für die lieblichen Zitrusnoten verantwortlich ist. Ein klassisches helles, nicht zu hopfenbitteres Pils“, erklärt Führer.

Das „Böser Bock“- Bier ist ein Doppelbock mit einer Stammwürze von 18,7. „Ein klassischer, nicht zu hopfenbitterer, eher malziger Bock“, beschreibt der Brauer „ein Bier für den Genuss am Ende eines Tages, wo man sich ein stärkeres und vollmundigeres Bier wünscht.“

Das Rosenbier – ein vollmundiges Märzen – ist aufgrund seines ätherischen Rosenöls aus der Damaszener Rose aus Bulgarien ein ganz besonderes – die Herstellung: aufwendig.

Zu kaufen gibt es die Biere bei der Gablitzer Privatbrauerei selbst oder in ausgewählten Läden. „Das Rosenbier gibt es nur in einer limitierten Auflage – bei uns, in der Grasslerei in Pressbaum oder auch im Lädchen in Eichgraben“, informiert Führer.

Das Schiele Bier gibt es zusätzlich noch im Café Leopold oder im Café Mühle in Perchtoldsdorf. Außerdem besteht eine Kooperation mit dem Leopold Museum bei Ausstellungseröffnungen. „Böser Bock“ ist ein Saisongetränk, das nur im Winter erhältlich ist. Auch das gibt es in limitierter Auflage in kleineren Läden sowie in den umliegenden Spar-Filialen.