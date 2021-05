„Ich habe im Lockdown endlich meinen Debütroman `Rainbow Colors - die Legenden der Kaylbe‘ veröffentlicht“, freut sich Marion Andel im Gespräch mit der NÖN.

Die 24-jährige Autorin hat den Fantasy-Roman als ersten Teil einer Trilogie konzipiert. „In der Volksschule hatte ich nichts mit Lesen und Schreiben am Hut, ich machte einen Umweg um jede Buchhandlung“, lacht sie heute.

In der Unterstufe kam die Lust aufs Lesen, sie schrieb am liebsten Bildgeschichten und erreichte einen Knackpunkt, als sie Twilight entdeckte. Bei einem Waldspaziergang mit ihrer besten Freundin stellte sie fest, dass kein Fantasy-Roman alles enthielt, was ihr gefällt. Da dachte sie sich: „Ok, dann schreibe ich selbst einen, in dem die Elementmagie von Göttern, Elfen, Drachen und wilden Reisen in fantasievollen Welten vereint ist“.

Schwester Sophie ziert das Cover

Meist arbeitete sie im Sommer daran, das Schuljahr war zusätzlich mit Training und Wettkämpfen für ihre Irish Dance-Karriere dicht getaktet. „In der Oberstufe war ich der Liebling, als meine Deutschlehrerin von meinem Romanentwurf erfuhr. Sie versuchte, mir ihr Wissen über Schreiben und Metaphern näherzubringen“, erinnert sich Andel.

Außerdem versprach sie ihrer zehn Jahre jüngeren Schwester Sophie, ihr die Rohfassung des Romans zum zwölften Geburtstag zu überreichen. Sophie ist auch auf dem Cover des Buches zu sehen, das ihre Mutter Cathrin, eine Berufsfotografin, gestaltet hat.

„Es blieb alles, wie von Beginn an gedacht, ich habe den Inhalt nur mehrfach optimiert“, erzählt Andel, wie eine junge Erwachsene durch einen schweren Verlust aus ihrem Alltag gerissen wird, im Königreich Rivinia erwacht und eine fremde Welt kennenlernt.

„Anstatt zu zerbrechen, wächst sie daran“, freut sich Andel mit ihrer Hauptfigur Fayne. Nun schreibt sie bereits an Band zwei, „dabei kann es durchaus passieren, dass ich zwölf Stunden durchschreibe. Es ist wie beim Tanzen: Mein Rezept besteht darin, mich dem Flow hinzugeben“, verrät sie ihr Erfolgsgeheimnis.

Der Roman ist ein Bestseller im Norderstedter Verlag BOD - Books on Demand. Er ist als eBook erhältlich und als gebundene Hardcover-Ausgabe auch bei Morawa im Auhof Center.

Europameisterin in Irish Dance

Über ihre Mutter wurde Marion Andel Mitglied bei den Wunderweibern Wienerwald. Im Herbst wird sie mit ihrem Freund Christoph nach Gablitz ziehen, derzeit leben sie noch in Sieghartskirchen. Beide Orte sind ideal für die Anfahrt nach Engelmannsbrunn am Wagram, wo sich der Irische Tanzsportverein Niederösterreich befindet, den Cathrin und Marion Andel vor einem Jahr gemeinsam gegründet haben. Zusätzlich haben die beiden auch die Cunningham Academy Austria für den Profisport übernommen und neu aufgestellt.

Einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend zwischen 2007 und 2017 widmete Marion Andel diesem Sport, gekrönt wurde ihre Tanzlaufbahn als zweifache Europa- sowie Staatsmeisterin in Irish Dance Solo. Durch eine Knieoperation wurde es dann aber Zeit für einen neuen Lebensabschnitt.

Auch ihre Geschwister Sophie, 14 und Felix, 12 Jahre, begannen mit vier Jahren zu tanzen und trainieren. Vor allem Felix, der als Frühchen zur Welt gekommen war, hat Ausdauer ohne Ende. „Felix gewinnt fast alles. Da Corona viel durcheinandergebracht hat, hofft er nun auf seine erste Weltmeisterschaft 2022“, betont die große Schwester Marion stolz.

Europameister in seiner Klasse ist er schon, Weltmeister will er werden. Dabei gilt es, heftiger Konkurrenz aus Irland, Schottland, England und den USA Paroli zu bieten und viele kostenintensive Flüge und Auslandsaufenthalte in Kauf zu nehmen, um sich entsprechend messen zu können. - Kein ein leichtes Unterfangen in Zeiten wie diesen.

Wettkämpfe fanden im Jänner und Mai online statt. Die Arbeit in der Tanzschule versuchte das Mutter-Tochter-Gespann über Zoom ein wenig aufrecht zu halten. „Die Energie und der Antrieb, der Gruppenzusammenhalt und das gemeinsame Schwitzen fehlten aber“, so Andel, die sich mit ihrem fünf- bis etwa 40-jährigen Tanzschulpublikum auf weitere Corona-Lockerungen freut.