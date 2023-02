Gablitz singt und lacht

Vollbild

Auch der Fasching ist ein Kind seiner Zeit: Recycling mal anders. Auch die Besucherinnen und Besucher könnten sich ein Leben als Pirat gut vorstellen. Beim Warten auf den Narrenzug wird es nicht langweilig. Und wenn der Hunger gar zu groß wird – ein paar Krapfen. Im Zentrum von Gablitz geht es hoch her. Hunderte Schaulustige drängen sich auf und neben der Faschingsumzugsstrecke. Beim Abschluss vor der Volksschule wird noch einmal richtig abgefeiert. Gruselig bis unter die Haarspitzen. Mit Opa auf dem Traktor verspricht es ein entspannter Umzug zu werden. Die Jugendlichen vom AubildungsZentrum Dorothea freuen sich auf einen lustigen Nachmittag.

„Friede“ und Beistand von oben: Was kann da noch schiefgehen. Auch für Livemusik ist gesorgt. Die Organisatoren vom Freizeit- und Tourismusverein Gablitz stellten eine tolle Veranstaltung auf die Beine. Die Kinder haben es selbstverständlich am eiligsten und sind mit Begeisterung bei der Sache.

Die NÖ Senioren fühlen sich fit für eine Kaperfahrt.

