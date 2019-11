Zur Faschingseröffnung laden die Purkersdorfer Typen. Aber nicht am 11. 11, sondern diesmal am Samstag, 16. November. „Wir machen das eigentlich schon länger so, dass wir die Faschingseröffnung auf das Wochenende verlegen, weil die Leute unter der Woche kaum Zeit haben“, meint Astrid Schnetz von den Typen.

Am Samstag wird jedenfalls im Schlosspark mit Krapfen und Punsch der Fasching gebührend begrüßt. „Außerdem wird das Saufpatenpaar begrüßt“, so Schnetz. Wer das sein wird, wollte sie noch nicht preisgeben. Die Purkersdorfer Typen werden außerdem die Herrschaft über das Rathaus übernehmen.