Heiteres Treiben geht im Raum Purkersdorf ins Finale

Zwei Jahre lang hatte man in der Region wenig zu lachen – die Faschingsveranstaltungen konnten aufgrund von Corona nicht stattfinden. In dieser Saison haben die Narren aber wieder Ausgang. Zahlreiche Faschingsveranstaltungen finden am letzten Faschingswochenende noch statt.

Auf ein Männerballett der besonderen Art darf man sich bei den Pressbaumer Duckhüttlern freuen. Foto: Nadja Büchler

So gibt es beispielsweise in Purkersdorf einen Fasching für die Kleinsten sowie einen Kinderfasching, veranstaltet von der Pfarre im Pfarrzentrum. „Wir freuen uns schon auf eine große Kinderschar, die mit uns ein lustiges Faschingsfest feiert“, so Björn Ziegerhofer vom Veranstaltungsteam.

„Typenkongress“ als Highlight

Ein Kinderfasching wird auch in Gablitz geboten, die ÖVP Frauen organisieren eine lustige Feier.

In Gablitz, aber auch in Mauerbach, darf man sich auch auf Faschingsumzüge freuen. Diese gehen am Sonntag in Mauerbach sowie am Faschingsdienstag in Gablitz über die Bühne.

In Wolfsgraben findet außerdem am Faschingssamstag noch ein Maskenball statt. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird übrigens an Pfarre, Samariterbund und Rotes Kreuz gespendet.

Als Highlight finden heuer wieder die beliebten, traditionellen Faschingssitzungen statt. In Purkersdorf heißen sie „Typenkongress“. Heuer geht der 50. Typenkongress am Rosenmontag sowie am Faschingsdienstag über die Bühne. Lokale, regionale aber auch internationale Geschehnisse werden dabei mit treffendem Humor analysiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

„Dreimal pro Woche wird geprobt, wir sind jetzt im Endspurt“, sagt Astrid Schnetz, Chefin der Purkersdorfer Typen. Welche Themen im Typenkongress behandelt werden, verrät sie im Vorfeld natürlich nicht. Auch die Pressbaumer Duckhüttler Gilde lädt zu ihren Faschingssitzungen an drei Terminen ein. Hier darf man sich beispielsweise auf das Männerballett der Pressbaum Airways freuen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.