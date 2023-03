Stylingtipps von Martina Reuter: Ivory als Farbe zum Heiraten

„Eierschalenfarben machen einen frischen Teint und lassen einen jünger aussehen“, weiß NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. Zusammen mit Offwhite oder Champagner bilden sie eine neue Art von Colourblocking. „Sieht besonders schön zu Goldschmuck aus“, erklärt Reuter.

Bodenlange Kleider seien natürlich seit Jahren Trend, wenn es zum Traualtar geht. „Neu sind Tortenkleider, klingt lecker, sieht noch bezaubernder aus“, sagt die Styleexpertin. Viele Volants am Rock würden die Taille immer schmäler aussehen lassen, mit breitem Bindegürtel erinnert so ein Kleid an Mama Mia.

Hochzeitsgäste kleiden sich am besten Uni. „Das heißt in einem Outfit aus einer Farbe“, rät die Purkersdorferin. Hosen und Oberteil oder Kleid in einem Ton - mache schlank und wirke immer edel. „Dazu sind schlichte Ballerinas in spitzer Form ein Traum. Dazu passen Armreifen in Gold und Rosegold “, meint Reuter.





