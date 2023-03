Gary Lux: „Möchte Menschen mit Musik berühren“

Frühlingsbeginn in Purkersdorf und prominenter Besuch bei NÖN-Styleexpertin Martina Reuter: Musiker Gary Lux. Mit dabei hat er sein frisch gemachtes Bärlauchpesto. „Das mache ich mit meiner Sissi jedes Jahr, ganz frisch für dich. Am besten mit Spaghetti und Parmesan“, so Austropopper und Musiker Gary Lux.

Der Style von Gary Lux: cooler Look, buntes Hemd, derbe Boots und eine Lederweste. Momentan ist er auf Tour mit seiner Band „Wir4“ und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit Jahrzehnten.

Begonnen hat es 1981 mit „C’est la vie“ – Powerplay auf Ö3 als Newcomer. Gefolgt von „Brochene Flügel“. Gary Lux war ab den 80ern gefragter Studiomusiker (Chor) von Falco, Fendrich, Ambros, Minisex, Hirsch, Forcher, José Careras, VSOP und vielen mehr.

Zudem ist er sehr viel als Tourneemusiker (Keyboards und Gesang) mit Cornelius, Falco, Chaos de Luxe, Fendrich, Danzer, Austria 3 und jetzt mit der Original A3 Band „WIR4“ unterwegs.

„Musik ist mein Leben“

„Wir sind super happy, ausgebuchte Konzerte spielen zu dürfen, das ganze Jahr in ganz Österreich. Die Songs, die wir spielen, kennt jeder und können zumindest sehr viele mitsingen, aber wir lassen uns immer wieder was Neues einfallen. Es freut mich besonders, immer noch unterwegs zu sein, denn das ist mein Leben. Ich möchte mit meiner Musik die Menschen berühren. Das mache ich schon seit 1983, wo eigentlich alles begann“ schwärmt Gary.

Sechsmal Song Contest, viele Hits, viele Bands, musikalische Leitung und vieles mehr – Gary Lux hat in seinem Leben schon vieles gemacht. Neben der Musik steht er auch gerne in der Küche beziehungsweise vorher im Wald, um sein berühmtes Bärlauchpesto zu machen. „Jetzt ist die richtige Zeit, wir sind Profis, wenn es um den besten Geschmack geht. Der Tiefkühler ist jetzt voll, wir können 52 Wochen lang Bärlauchpesto essen“, lacht Gary.

Egal, was der Musiker und Komponist macht, er macht es mit Liebe und Leidenschaft. Zuhause in Klosterneuburg verbringt er viel Zeit in seinem Studio, Musik ist seine große Liebe. „Wenn man etwas mit Überzeugung und Charisma macht, dann wird es auch meistens ein Erfolg, wichtig ist ohne Zwang. So lebe ich schon immer und es hat sich bewährt“, erzählt er.

Ein Mann den man unbedingt sehen und hören muss, alle Termine gibts hier: www.wirvier.at.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.