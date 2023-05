Dagmar Hager bei Martina Reuter: Gruselig schön durch Österreich

Ein neuer Fashiontalk von NÖN-Styleexpertin Martina Reuter ist wieder im Kasten - diesmal mit Moderatorin und Buchautorin Dagmar Hager. Die große Blondine kam aus Linz nach Purkersdorf gereist - mit im Gepäck ihr neuester Kriminalroman „Salzkammerwut“. Nach dem großem Erfolg von „Schöner sterben in Wien“ hat die Hobbysportlerin und Mama von einem fast erwachsenen Sohn ihr zweites neues Buch herausgebracht, das sofort unter die Top Ten der Krimis in Österreich gelandet ist.

„Meine Fantasie und Recherche von Kriminalfällen haben mich dazu gebracht diese Bücher zu schreiben. Und meine Lebensgeschichte. Alls zusammen bin ICH und daraus entstand die Idee Bücher zu schreiben,“ schmunzelt Dagmar. Eigentlich arbeitet sie als Moderatorin auf Bühnen und beim Radio in Linz. Nach einer Krebsdiagnose und ihrer Scheidung begann Dagmar ihr Leben anders zu sehen, und lebt jetzt jeden Tag als ob es der letzte wäre. Ihr Geheimrezept: viel Sport, viel Freude am Tun und viel Zufriedenheit.

Ihr Look: cool, sportlich, weiblich. „Ich liebe schöne Mode, doch bei mir muss es immer lässig sein. Ich habe fast mehr Sportklamotten als normale Looks im Kasten,“ lacht sie. Dezentes Make Up, schöne Haare - und fertig ist ihr Look.

Viel Spaß beim Reinschauen und Lesen. Übrigens: Dagmar macht ganz tolle Buchpräsentationen, keine Sorge weniger gruselig dafür umso unterhaltsamer. Alle Infos und Termine findet man auf Dagmars Website www.dagmarhager.com.

