Musicaltalent Laura Tairovic bei Martina Reuter: „Mode liebe ich sehr“

Ein ganz besonderes Talent aus der Nähe von Baden war bei Martina Reuters Fashiontalk zu Gast: Nachwuchs-Musicalstar Laura Tairovic. Die 23-Jährige wird schon bald auf den großen Musicalbühnen zu sehen sein.

„Ja, es stimmt, ich bin im Ensemble vom ,Fack ju Göhte'-Musical und werde ab November in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne stehen. Ich kann es noch gar nicht glauben, da ich erst heuer im Juli mit meiner Musical-Ausbildung fertig geworden bin“, strahlt Laura. „Das erste Engagement und dann gleich in Deutschland“, freut sie sich. Nach vielen Castings und Vorsingen bekam sie den Anruf, auf den so viele warten: „Du bist dabei!“

„Ich habe ehrlich gesagt so viel zu tun, dass ich es noch gar nicht wirklich realisiert habe. Meine Mama hat zwei tolle Modegeschäfte in Melk, da habe ich den ganzen Sommer ausgeholfen. Mode liebe ich sehr, das war ein toller Sommer. Jetzt beginnt eine ganz neue Zeit“, schmunzelt sie.

Zum Fashiontalk bei Martina Reuter erschien die Niederösterreicherin in einem coolen Outfit: einem weißen Kleid mit Cowboystiefeln, mit lockigem Haar und wenig Make-up.

Ihre Reise beginnt schon bald in der Nähe von Frankfurt, dort wird erstmal trainiert, bis es mit der Musicaltour losgeht. „Ja, ich bin schon gedanklich am Packen, aber viel brauche ich nicht, wichtig sind Sportklamotten und bequemer Style. Ich habe dort immer Maske und Kostüm, auf das freue ich mich schon“, schwärmt die junge Niederösterreicherin.