Marion Nachtwey: „Adel ist immer spannend“

Kurz vor der Krönung in England kam ORF-Adelsexpertin Marion Nachtwey zu NÖN-Styleexpertin Martina Reuter zum Fashiontalk. Ihr Look: Mint, unifarben, edel, österreichisches Design, dazu silberne Pumps. „Ich könnte in dem Look locker zu Palastterminen gehen, denn Pastellfarben gehen immer im Königshaus. Dazu vielleicht noch ein schicker Hut“, lacht Marion.

Jeden Freitag erzählt die Journalistin in „Studio 2“ in ORF 2 über die News der Royals. „Mich hat es schon immer interessiert, was bei den Königshäusern passiert. Meine Oma hatte immer die bunten Blätter zuhause, ich habe mich immer darin verkrochen und schon früh gewusst, wer Prinzessin Diana war oder Königin Silvia ist. Heute bin ich Adelsexpertin und bringe mein eigenes Adelsmagazin (Adel von Heute) heraus, mit fundiertem Wissen, aber auch viel Lifestyle, Kulinarik und Mode“, so die Herausgeberin.

Immer perfekt gestylt im Kleid mit großen Ohrringen. Immer Farbe - aber nicht zu auffällig. „Der Look der Prinzessinnen ist meist schlicht, aber elegant, manchmal auch wow. Zumindest probiert man, nicht zu altmodisch zu wirken. Natürlich ist dahinter ein Konzept und eine Idee, eines weiß ich aber: Die Königshäuser bezahlen ihre Kleidung, es wird nichts gesponsert, wie man vielleicht vermutet“, erklärt sie.

Weiß ist im britischen Königshaus gerne gesehen, vor allem bei großen Terminen wie der alljährlichen Parlamentseröffnung oder Staatsbanketten. Kniebedeckt, leichtes Make-up und niemals roten oder dunklen Nagellack.

„Aktuell ist mein Arbeitstag immer sehr lang, eine Krönung erlebt man vielleicht nur einmal im Leben, deswegen ist der 6. Mai 2023 für uns sehr wichtig und aufregend“, strahlt Marion Nachtwey. Im ORF gibt es einige Sondersendungen und am Krönungstag von früh bis abends Berichterstattung. Welches Kleid wird Marion Nachtwey tragen? „Natürlich österreichisches Design, vermutlich von meiner Lieblingsmodeschöpferin Michel Meyer.“ Wir freuen uns auf eine fulminante Krönung.

