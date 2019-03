Modeexpertin Martina Reuter war eigentlich darauf eingestellt beim Fashiontalk mit dem neuen Comedyduo „Abrakabim“ zu zaubern. Ulrike Krieger und Peter Deville sind die Shootingstars der Kabarettszene. Doch es kam anders.

„Wir sind fast jungfräulich im Comedybereich. Angefangen hat alles beim AMS, also das was passiert, wenn Künstler hockenstad werden“, lacht Ulrike Krieger, die schon seit vielen Jahren als Schauspielerin und Musicaldarstellerin auf der Bühne steht. „Genau, und da wir ja als Künstler viel Zeit haben, kam uns die Idee, eine Art Broschüre, also Anleitung, zum Erfolgreichwerden zu machen“, so Peter Devise, der seit Jahren als Zauberer und Entertainer arbeitet.

Die beiden haben ein sehr unterhaltsames Programm namens „Abrakabim“ entwickelt, das dem ernsten Thema „Sinn des Lebens“ sehr unterhaltsam und zauberhaft auf die Spur kommt. In knallroten Outfits stehen Ulli und Peter jetzt auf der Bühne, doch keine Angst, es wird nicht zersägt und es hüpft auch kein weisser Hase aus einem Hut. Jedoch wird das Publikum mit einigen Überraschungen verzaubert. „Es ist eine ganz neue Art von Bühnenshow, und ich muss sagen wir bekommen sehr gutes Feedback“, strahlt Ulli.

„Ich liebe Pink, Rosa und alles, was auffällt.“

Eigentlich sieht man die Blondine sehr oft in knalligen Farben, am liebsten in Pink. „Ja, ich weiß, ich bin gerne sehr auffällig. Ich liebe Pink, Rosa und alles, was auffällt. Ich habe einen sehr großen Kleiderschrank, da ich bis zuletzt zwischen Wien und Köln gependelt bin. Durch meinen Mann Peter Stöger, der dort als Fußballtrainer gearbeitet hat, waren wir viel unterwegs. Ich habe dann auch mal Basics doppelt gekauft, damit ich nicht alles Hin und Her transportieren muss“, erklärt Ulrike.

privat

Für Peter dagegen ist Mode eher ein Fremdwort: „Mir ist es eigentlich fast egal, was ich trage, Hauptsache ich schaue gut aus. Meine Frau Marion hat alles in der Hand, wir gehen sehr gerne gemeinsam einkaufen, also richtiges Erlebnisshopping. Kein Internetkram.“ Er liebt bequeme, lässige Mode, die sportlich elegant ist. „Klar, auf der Bühne sieht man mich oft in auffälligen Anzügen, bei Abrakabim natürlich in Knallrot. Diesen Anzug habe ich aber ein paar Mal, ich darf nur nicht in die Nähe von Feuer kommen, sonst glühe ich wie eine Fackel, wie 100-Prozent-Polyester“, lacht Peter.

„Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Publikum mitbekommt, dass der Style oder das Make-up nicht perfekt sitzen, das lenkt sofort ab von dem, was wir sagen. Ich trage bei Auftritten zum Beispiel nur Unterwäsche in Hautfarben und ‚seamless‘. Dann sitzt jedes Outfit gleich besser. Optisch find ich es jedoch grausig“, outet sich Ulrike. Peter lacht: „Was bitte heißt ‚seamless‘? Noch nie gehört, ist das ein neues Getränk?“ Man merkt schon, wer bei den beiden die modische Nase vorn hat. Wer Lust hat, die beiden live zu sehen, der kann das demnächst in St. Christophen tun.