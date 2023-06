Omar Khir Alanams Style ist wie sein Leben: vielfältig und bunt

Direkt nach Dancing Star kam Keynote Speaker und Buchautor Omar Khir Alanam zu NÖN-Styleexpertin Martina Reuter zum Fashiontalk nach Purkersdorf. Bekannt wurde er durch seine Vorträge und seiner Lebensgeschichte. Vor acht Jahren ist Omar aus Syrien geflüchtet und in Österreich gelandet. Das war für ihn keine leichte Zeit mit vielen Erinnerungen, die ihn heute zu dem gemacht habe was er ist: Österreicher.

Omar hat selbst Deutsch gelernt und sich hier in Österreich etwas aufgebaut. Er hat einige Bestseller geschrieben und hält regelmäßig Vorträge an Schulen und Einrichtungen, um seine Lebensgeschichte und vor allem seinen Mut zu erzählen.

„Danke für die Einladung. Jetzt habe ich mehr Zeit nach Dancing Stars, so wie du“, lacht Omar. Sechs Sendung war er dabei und hat tolle Auftritte aus Tanzparkett gelegt. „Es war eine tolle Erfahrung und es hat Spaß gemacht. Jetzt widme ich meine Zeit meinem kleinen Sohn und meinen neuen Projekten. Ich liebe es, Bücher zu schreiben und den Menschen Mut zu machen, immer an sich zu glauben und dankbar zu sein“, erzählt der gebürtige Syrer.

Sein Markenzeichen: Locken

Heute sitzt er top gestylt im Fernsehstudio. An hat er ein cooles Hemd, eine enge Hose und eine bunte Sweaterjacke. Sein Markenzeichen: seine Locken. „Das war nicht immer so. Auf der Flucht hatte ich nur das, was ich am Leib trug. Ich habe es mit der Hand gewaschen, gewartet bis alles trocken war und bin weiter geflüchtet. Heute gehe ich wieder in Läden shoppen - eigentlich unglaublich“, lacht Omar.

Ein Mann, der einen starken Lebenswillen und Lebensweg hinter sich hat, niemals zurück schaut und voller Ideen und Glückseligkeit mit sich selbst ist. Jeder Auftritt macht Gänsehaut und Staunen im Publikum. Alle Termine gibt es hier: www.omarkhiralanam.com. Ein Name, den man sich merken sollte und von dem wir noch sehr viel hören werden.