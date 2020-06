NÖN-Style-Expertin Martina Reuter hat seit vielen Jahren berufsbedingt mit Schönheit zu tun. Deswegen trifft sie regelmäßig Menschen, die damit auch arbeiten, wie Adrien Schiefer. Geboren in Ungarn, aufgewachsen in Niederösterreich und seit 20 Jahren Expertin in Sachen Beauty. „Ich habe heuer mein 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, darauf bin ich echt stolz“ sagt die 40-Jährige. Anfangs hat Adrien in verschiedenen Beautysalons gearbeitet, seit bald fünf Jahren ist sie mobil in ganz Niederösterreich unterwegs. Ihr Fokus: natürliche schöne Nagelmodellage.

„Viele kennen Nagelstudios, die sehr lange künstliche Fingernägel machen. Ich mache das anders. Ich helfe meiner Kundschaft, schöne natürliche Nägel zu bekommen, egal ob kurz oder lang. Und ich habe immer die neuesten Trends dabei: Aktuell Pastelltöne“, erklärt Adrien.

Ihr Markenzeichen ist ihre Lebensfreude. Die 1,59 Meter kleine Frau arbeitet rund um die Uhr. „Ich komme auch zu meinen Kundinnen um fünf Uhr morgens, wenn es nicht anders geht. Oder spät abends, um 22 Uhr. In Zeiten wie diesen muss man schauen, dass die Kundschaft bleibt. Ich tue alles dafür, habe auch viele, die ich seit Jahren kenne“, schwärmt die Ungarin. Ihr Style: bunt, fröhlich, bequem. Adrien hat kein einziges Paar flache Schuhe zu Hause – außer zum Arbeiten. Da zieht sie knallig pinke Turnschuhe an. Sonst nur High Heels.

„Ich finde, man sollte auch zeigen, dass man eine Frau ist, Ich werfe mich immer in Schale. Meinem Mann Bernd gefällt das natürlich auch“, lacht sie.

Die mobile Beautyexpertin ist ständig in Niederösterreich, aber auch in Wien unterwegs und macht ihre Kunden schöner und glücklicher.